Nyt TV-signal: Sådan undgår du sort skærm

Det gamle tv-sendesystem bliver udskiftet natten mellem den 2. og 3. juni. Derfor skal du være opmærksom på, om dit tv kan modtage det nye signal, så du ikke oplever sort skærm.

Det vil typisk være ældre fjernsynsapparater fra før 2012, som bruger det gamle tv-signal, hvor man ikke længere kan se tv.

Sådan gør du

Du kan tjekke, om dit tv er klar til at modtage det nye signal ved at taste 88 på din fjernbetjening.

Her er der nemlig lavet en testside, og hvis du kan se og læse den, så vil du ikke have problemer med signalet, efter at det gamle tv-signal slukkes.

Hvis ikke du kan se siden, skal du enten have et nyt fjernsyn eller en tv-boks, der kan modtage det nye DVB-T2-signal.

I løbet af den 2. juni vil alle antenne-tv-seere miste signalet mellem klokken 00.01 og nogle steder frem til klokken 16, fordi der vil være teknisk arbejde på sendemasterne.

Du kan læse mere på sortsignal.dk