Pas på høj brandfare i weekenden

En lun grill eller et hedt bål kan være hyggeligt, men i de kommende dage kan det også være farligt. Med de høje temperaturer og det tørre vejr, vi har i vente, er en lille vind nok til at flytte den levende ild, så brande kan opstå. Det kan både være ude i naturen, i haven og i træhuse og lignende.

Da de næste dage melder om helt op til over 30 grader, opfordrer Danske Beredskaber alle til at tjekke brandfare.dk, hvis man eksempelvis har planer om at grille, tænde bål eller opholde sig i det fri. Her kan man blandt andet holde øje med brandfareindekset, der indikerer, hvor stor brandfaren er i Danmark.

Gem ukrudtsbrænderen væk

Et farligt redskab i disse dage er ukrudtsbrænderen. Beredskabsdirektør for Trekantområdets Brandvæsen og formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, appellerer til, at man tænker sig om.

- Man behøver ikke at anvende sin ukrudtsbrænder henover weekenden, og skal man grille, er det vigtigt at placere grillen på et fast underlag og være opmærksom på gløderne, siger Jarl Vagn Hansen.

En anden synder er cigaretskoddene, som ikke går godt i spænd med tørt græs, vejgrøften eller andre steder. Dem opfordres alle derfor til at tage med hjem i stedet.

Følger situationen

Trekantsområdets Brandvæsen forventer flere naturbrande i den kommende tid end tidligere på sommeren, da den har været meget våd.

Trods en forventning om et øget antal naturbrande er brandvæsenet klar til weekendens arbejde, og ser det ikke nødvendigt at tage yderligere redskaber i brug på nuværende tidspunkt.

- Vi følger med og ser situationen an. Vi har i øjeblikket ikke opjusteret vores beredskab, og ser det ikke nødvendigt at indføre et afbrændingsforbud lige foreløbig, siger Jarl Vagn Hansen.