Peter Kofod gør klar til formandsvalg: - Jeg har sommerfugle i maven

Én af årsagerne til forventningens glæde er, at der er meget på spil for Haderslev-politikeren og hans kompagnon Morten Messerschmidt.

- Vi har lagt liv og sjæl i det her projekt. Vi har rejst land og rige rundt de seneste uger, så medlemmerne af Dansk Folkeparti har kunnet få svar på alle de spørgsmål, de måtte have. Nu håber jeg bare, at de kan se sig selv i vores projekt, siger Peter Kofod.