Politiet advarer: Pas på boligsvindlere

Er man først blevet snydt, kan det også være svært for politiet at efterforske sagen. Muligheden for at få pengene igen svinder betragteligt, hvis der hverken er kvittering eller rigtige oplysninger på svindleren.

- Det er svært at bevise tingene, hvis man ikke ved noget om, hvem man er blevet snydt af og ikke har et bevis for, hvad der er sket, siger Christian Østergaard.