Politiet tjekker stikprøvevist om nyt indrejsekrav overholdes

Fra mandag skal personer, der ikke har bopæl i Danmark, kunne fremvise en negativ coronatest, når de rejser til landet.

Kravet gælder både personer, der ikke er vaccineret mod coronavirus, og personer, der har fået vaccinestikkene.

Meningen er, at det skal begrænse smittekæder fra udlandet.

Det vil blive tjekket stikprøvevist ved grænserne og i forbindelse med andre politiopgaver, siger vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen, Københavns Politi.

- Tanken er, at vi kontrollerer, såfremt vi får en anmeldelse eller i forbindelse med anden politiforretning på stedet. Så kontrollerer vi, om man overholder den regel, der nu er skabt. Gør man ikke det, kan man få en bøde, siger han.

Politiet laver altså ikke faste, målrettede kontroller for at tjekke det nye indrejsekrav. Men det bliver tjekket som led i det almindelige arbejde ved grænseposterne.

- På Øresundsbroen har vi vores kriminalitetsbekæmpende indsats. Der vil det her høre ind under. Når vi laver en stikprøvekontrol, vil vi også kunne komme til at kontrollere det her.

- Og hvis vi får en anmeldelse fra en borger, en medrejsende eller lignende, så vil vi selvsagt reagere på anmeldelsen, siger Lars-Ole Karlsen.

Hvis man ikke overholder kravet, kan det straffes med en bøde på 3500 kroner.

Der er dog undtagelser fra kravet. Eksempelvis for personer med bopæl i grænselandet samt indrejsende fra Sverige, der er i transit fra Bornholm.

Vicepolitiinspektøren forventer, at de tilrejsende orienterer sig om det nye krav, der foreløbigt gælder tre uger frem til 17. januar.

- Den her regel er indført for at sikre, at der ikke bliver indført smittekæder gennem indrejse til Danmark.

- Det har vi en forventning om, at de tilrejsende har fået besked om eller søgt viden om inden afrejsen.

For personer med bopæl i Danmark er kravet, at de skal tage en test senest 24 timer efter indrejsen.

Kravet er indført på baggrund af en anbefaling fra Statens Serum Institut og efter indstilling fra Epidemikommissionen.