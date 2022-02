Politiet vil have færre trafikdræbte

Der var 17 ulykker hos Syd- og Sønderjyllands Politi, som resulterede i 18 trafikdræbte i 2021, viser en ny rapport.

Sammenlignet med 2020 ligger antallet på et stabilt niveau i Syd- og Sønderjylland.

Alligevel skal tallet af trafikdræbte.

- Vi vil have antallet af trafikdræbte længere ned. Hver eneste trafikulykke er en ulykke for meget, og de alvorlige ulykker har meget store menneskelige omkostninger. Vi tager forebyggelsen meget alvorligt og arbejder målrettet på at bringe antallet af ulykker ned, siger leder af færdselsafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, vicepolitiinspektør Knud Reinholdt, i en pressemeddelelse.

Politiet har derfor nu udpeget syv fokusstrækninger og tre højhastighedsstrækninger. Der vil på disse strækninger blive udført flere fartkontroller.