Presset branche jubler over genåbning - men nu starter jagten på personale

- Det kan være nogle, der er meget afhængige af udenlandske gæster, eller messer og konferencer, hvor det tager lidt længere tid, siger han.

De udenlandske turister skal lokkes tilbage

Netop de udenlandske gæster har der været mangel på under corona, og det har blandt andet udfordret landets hoteller.

Hos brancheorganisationen Dansk Industri mener man, der er brug for ekstra tiltag for at gang i turismen igen.

Direktør Lars Sandahl Sørensen siger, at Danmark skal genvinde relevansen blandt de internationale kunder.

- Det kræver investeringer - både af virksomheder, men også af os som samfund, så vi kan få genetableret det, der engang var på turismeområdet, siger direktør Lars Sandahl Sørensen.