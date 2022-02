Regeringen vil give en større del af mediestøtte til lokale medier

Streamingtjenester skal betale bidrag

Medieudspillet indeholder også et forslag om, at store streamingtjenester som Netflix, HBO Max og Disney+ skal betale et kulturbidrag på fem procent af deres omsætning i Danmark. Det bidrag kan så omsættes til at producere dansk indhold.

Regeringen vil også forsøge at starte et opgør mod techgiganterne som Google og Facebook.

Techvirksomhederne skal blandt andet anmodes om at give indsigt i deres algoritmer. Det er dem, som styrer, hvilket indhold brugerne bliver præsenteret for.

På baggrund af udspillet bliver Folketingets partier nu indkaldt til forhandlinger.

- Vi står allerede stærkt, men verden ændrer sig, og det, der er opgaven her, er at ruste os til fremtiden. Det ser jeg rigtig meget frem til at drøfte med Folketingets partier i de kommende forhandlinger, siger Ane Halsboe-Jørgensen.