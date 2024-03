Sådan forbereder din kommune dit barn på skole

Lene Tanggaard ser også økonomi som årsag til, at der i nogle tilfælde ikke tages hensyn til barnet.

- Mange kommuner tænker primært på økonomi i forhold til de ordninger, de har. En overvejelse for ikke at have en tidlig skolestart ville være, at børnene skal have lov til at være i dagtilbud så længe som muligt, fordi de skal have lov til at lege så længe som muligt, da de nok skal blive klar til at gå i skole, når de begynder i skole, siger hun.

I Danmark begynder man som udgangspunkt i skole det år, hvor man fylder seks år. Nogen børn har godt af at vente et år, og her er det ifølge professoren fra Aalborg Universitet vigtigt, at der er en tæt dialog mellem forældre, institution og skolen.

- Der sker ekstremt meget med børn på de få måneder. For nogle børn vil det være en fordel, mens det ikke er hensigtsmæssigt for andre. Nøglen til at lykkes er helt klart, at der er godt samarbejde mellem forældre, lærere og pædagoger for at sådan nogle ordninger fungerer, siger Lene Tanggaard.