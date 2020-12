Samlet antal smittede stiger igen

For ti dage siden var der i alt 1159 coronasmittede set over en periode på syv dage i TV SYD-sendeområdet. Tallet er siden faldet stille og roligt til 841 fredag. Men faldet er nu bremset og erstattet af en svag stigning. Siden i går er det samlede antal smittede steget med 10 personer til 851. Og det er første gang siden onsdag den 25. november, at det samlede antal smittede i de fjorten kommuner, der dækkes af TV SYD, igen er stigende.