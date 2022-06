Se kortet: I disse postnumre stiller staten nu garanti for huslån

I fremtiden bliver det lettere, hvis du skal låne til et huskøb i et af landets yderområder.

Et forslag om statsgaranti til boliglån i yderområderne blev tirsdag vedtaget af et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Lovforslaget var fremsat af erhvervsministeren og bunder i, at det er for svært at låne penge til et boligkøb i yderområderne.

Det skyldes, at bankerne og realkreditinstitutterne i nogle tilfælde frygter, at et fremtidigt salg kan blive svært.