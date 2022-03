Støttepartier vil sænke fartgrænsen for at spare olie

I første omgang ønsker de tre partier, at hastighedsbegrænsningen skal gælde på de danske motorveje i et halvt år.



Forslaget møder ikke opbakning fra Venstre, som ifølge klimaordfører Marie Bjerre kan have frygt for, at forslaget vil gå ud over mobiliteten i trafikken.

- Derfor synes vi ikke, at det er et godt forslag.

- Vi synes, at man i stedet for burde fokusere sine kræfter på at sætte ind på andre områder og løfte blikket, så vi får kigget mere strukturelt på, hvordan vi får gjort os uafhængige af energi fra Rusland, siger Marie Bjerre.

Heller ikke FDM, der repræsenterer bilisterne, er fan af forslaget. Før der laves lovændringer, mener FDM, at man skal afvente data, der viser, om bilisterne allerede har sænket gennemsnitsfarten på grund af de høje brændstofpriser. Det siger Torben Lund Kudsk, afdelingschef i FDM.