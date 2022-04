Tæt trafik rammer tre dage i påsken

Den kommende uge betyder for mange danskere ekstra fridage, familiesammenkomster i helligdagene og måske endda en tur i sommerhus med familie og venner. For påskeferien er lige på trapperne, og det betyder flere biler på vejene. Trafikanterne kan derfor opleve tæt trafik og risiko for kødannelse i løbet af påskeugen.



Det er særligt tre dage, hvor trafikanterne skal være ekstra opmærksomme. Det er lørdag den 9. april, onsdag den 13. april og skærtorsdag den 14. april. På lige netop disse dage anbefaler Vejdirektoratet, at man kører uden for de mest trafikerede tidsrum.





Start på sommerhussæson

Områdechef Charlotte Vithen, Vejdirektoratet, siger:

- Vi ved af erfaring, at påskeferien er startskuddet til sommerhussæsonen, og derfor skal trafikanterne være opmærksomme på, at vi i påsken er rigtig mange ude på vejene samtidig. Det kan være en god idé, før man sætter sig ud i bilen, lige at tjekke trafiksituationen på vores hjemmeside trafikinfo.dk, hvor man altid kan få et indblik i, om der er uheld, kødannelser, og store vejarbejder. Og ellers er der vist bare at ønske alle en god og sikker påske - også ude på vejene, siger Charlotte Vithen.