Tysk togstrejke påvirker DSB's afgange til Hamborg

De tyske arbejdere kræver højere løn for at være i stand til at overkomme den stigende inflation, der er skyld i højere priser.

Fagforeningen kræver en lønstigning på 12 procent over et år for de arbejdere, den repræsenterer.

EVG har afvist det tyske togselskab Deutsche Bahns tilbud om en stigning på fem procent i to trin, der dækker 27 måneder, samt en inflationsbonus på 2500 euro - svarende til omkring 18.000 danske kroner.