Vejret bliver vildere - men de fleste kommuner vil beholde ansvaret for klimasikring

Når regnmasserne falder i Vejen Å, kan det skylle det ned over kommunegrænsen og oversvømme Ribemarsken i Esbjerg Kommune.

Det kan forebygges med regnvandsbassiner. Men Vejen Kommune vil ikke betale, fordi vandet ikke generer kommunens egne borgere. Og Esbjerg Kommune vil ikke betale for bassiner i en anden kommune.

Derfor foreslog regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen (S) mandag i TV SYD, at ansvaret for klimasikringen skal flyttes fra kommuner til regioner. Det indslag så Venstres kommunalordfører Anni Matthiesen (V), som tager ideen op på Christiansborg:

- Vandet stopper ikke ved kommunegrænsen. Så det er oplagt, at regionen får en større og måske en mere koordinerende rolle, i forhold til klimasikring. Derfor vil jeg tage en snak med Venstres klimaordfører om problematikken, siger Anni Matthiesen til TV SYD.

På vej med national klimaplan

Også Socialdemokratiets kommunalordfører, Birgitte Vind, er opmærksom på, at vand krydser grænser.

- Derfor er det afgørende, at vi får fulgt vandet fra kilde til kyst, og at vi ved, hvordan vi skal håndtere det. Det går ind over kommunegrænser, og det går ind over regionsgrænser. Om ansvaret så lige skal ligge i regionerne, kan jeg ikke sige noget om, siger Birgitte Vind til TV SYD.



Hun påpeger. at regeringen og et flertal i Folketinget vil lave en national strategi for klimatilpasningen.

Udvalgsformænd er lunkne

TV SYD har ringet rundt til samtlige kommuner i Syd- og Sønderjylland for at få kommentarer til Jørn Lehmann Petersens forslag.

De anerkender generelt, at der skal samarbejdes mere på tværs af kommunegrænser. Men de argumenterer for, at ansvaret fortsat bør ligge i kommunerne.

Læs her hvad de 14 udvalgsformænd siger:







Vagn Sørensen (Venstre), udvalgsformand, Teknik- og Miljø i Vejen Kommune:

Vi skal samarbejde på tværs af kommunerne, fremfor at flytte koordinering og ansvar over i regionsregi. Lad os få det løst så tæt på borgerne som muligt, men i et samarbejde kommunerne imellem.



Vi skal alligevel have samarbejder om nogle vandløb op at køre på tværs af kommunegrænserne, og de samarbejder bør man udnytte til at løse problemer med oversvømmelse af både landbrug såvel som byer.



Det har vi allerede startet op i Kongeåkomiteen - som er et samarbejde mellem kommunerne som kongeåen løber igennem - nemlig Esbjerg, Vejen og Kolding. Her undersøger vi blandt andet, hvordan man undgår oversvømmelser i byerne, og at landbrugsarealer oversvømmes.

Karen Sandrini, (Socialdemokraterne), formand, Plan- & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune:



Til dels er jeg enig i, at det ville være en god idé at flytte ansvaret til regionen, fordi udfordringerne på den måde bliver set i et fugleperspektiv.

Men jeg vil også være ked af at skulle give helt slip på ansvaret i kommunen, fordi det har så stor betydning, at det er helt tæt på, og at borgerne kan inddrages. Jeg kan sagtens se et langt større samarbejde med regionen for mig, men ikke at de skal have det fulde ansvar.



Desuden har vi allerede gang i gode samarbejder på tværs af kommunerne - for eksempel Kongeåkomiteen - hvor vi sammen arbejder på få styr på vandet i Kongeåen, så det ikke havner i Ribe.



Bo Jessen (løsgænger), formand, Teknik- og Miljøudvalget i Tønder Kommune:



Problemerne med vand bliver mere og mere aktuelle, og vand kender jo ikke forskel på kommunegrænser. Men jeg ved ikke, om det lige er regionerne, der skal løse det.

Man kunne også lave et mere formaliseret samarbejde mellem kommunerne. Men det er vigtigt, at kommunerne er med.

Vi har for eksempel selv nedsat et udvalg omkring Brede Å-systemet, der ligger i Tønder. Og sammen med Aabenraa Kommune har vi nedsat et udvalg, der skal se på Hvide Å-systemet, der løber i begge kommuner.

Arne Leyh Petersen (Dansk Folkeparti), formand, Teknik- og Miljøudvalget i Aabenraa Kommune:



Med de fremtidsudsigter, der er, skal der i hvert fald ske noget ovenfra. Aabenraa er udpeget som særligt risikoområde, og vi har prøvet at tage hånd i hanke med det. Vi er ved at bygge en pumpestation til 33 mio. kroner og gennemfører separatkloakering, hvor det kan lade sig gøre.

Regionen kan først og fremmest bidrage med viden. For eksempel om, hvordan vi skal byudvikle. Vi hilser alle former for hjælp velkommen.

Aase Nyegaard (Fælleslisten), formand, Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune:

Der skal i hvert fald gøres noget. Jeg kan godt se, at regionen kan lave noget overordnet, men der skal også penge til - derfor skal Christiansborg også med. Jørn Lehmann har jo ikke nogen penge, men hvis han kommer med en hel masse, så vil vi gerne tage imod.

En anden ting er, at vi er blevet rigtig gode til at arbejde sammen og lære af hinanden kommunerne imellem.

Jakob Ville (Venstre), formand, Klima- og Teknikudvalget i Kolding Kommune:

Jeg har svært ved at se logikken i, at regionen skulle overtage ansvaret. Kommunerne er jo dem, der er tættest på borgerne og deres problemer. Vi har i forvejen masser af projekter i gang og føler selv, at vi er godt med.

Men det kan da godt være, at regionerne kan få en koordinerende rolle. Vi kan for eksempel få vand bagind via åsystemet, der jo ikke kender kommunegrænser. Hvis de har meget vand i Vejen Kommune kan det løbe ud mod havet og blive til gene i Kolding. På samme måde kan de få problemer i Vejen, når blæsten presser vandet op i Kolding Fjord.

Arbejdet med det skal koordineres, og det kunne udmærket være regionerne, der gør det.

Benny Bonde (Nye Borgerlige), formandfor Plan og Miljøudvalget i Haderslev Kommune:



Det med at centralisere klimaudfordringerne i regionen, kan jeg ikke forestille mig bliver bedre. Der tror jeg, at kommunerne nok skal løse det. Jeg har heller ikke nogle praktiske eksempler på, at der en kommune, der har sendt sorteper videre til andre kommuner. Derfor mener jeg stadigvæk, at ansvaret skal ligge i kommunerne.

Man skal også passe på, at man ikke lader hysteriet begynde at styre. Vi skal løse problemerne efterhånden, som de opstår i stedet for at gå i selvsving og sige, at det hele er ved at gå nedenom og hjem.



Christian Bro (Socialdemokratiet), formand for Miljø- og Teknikudvalget i Fredericia Kommune:

Jeg synes ikke nødvendigvis, at klimaudfordringer er en regional opgave, men en overordnet koordinering kunne der godt finde sted. Så kan man også sikre, at investeringer falder de rigtige steder.

Det bør være en statslig opgave at have det store forkromede store overblik. Regionerne opkræver ikke skat, så derfor har de ikke nogle midler at gøre noget med.

Per Nyhus (Dansk Folkeparti), formand for Teknik- og Miljøudvalget Billund Kommune:



Billund er en af de kommuner, der nok ikke på den korte bane har de største udfordringer, fordi vi er en flad kommune. På længere sigt vil vi blive ramt af grundvandstigninger.

Overordnet er det derfor bedst, at ansvaret ligger i kommunen, for jeg synes, at regionen kommer lidt langt væk fra borgerne. Men jeg kan godt følge Jørn Lehmann på den måde, at det ville være nemmere at lave tværgående samarbejder. Men for kommuner, der ligger inde i landet, som Billund, er det fint, at ansvaret ligger her.



Christian Lorenzen (Det Konservative Folkeparti), formand Erhvervs- natur og teknikudvalget i Fanø Kommune:

Den, der fylder mest hos os, er stormflod og dermed digesikring. Den opgave er faldet ned mellem to stole. Vi får større ansvar for kystsikring og diger ude i kommunerne, men der ligger stadig en form for veto-ret hos Kystdirektoratet. Der er helt sikkert nogle medarbejdere, der skal se at komme ud af de varme kontorer i København og se, hvor slemt det står til med de store vandmængder i den virkelige verden.

Hvis man gerne vil tørre ansvaret af på kommunerne, skal vi også have handlemuligheder til at løse det. Og det har vi ikke som tingene er nu. Derfor kan Jørn Lehmann have en god pointe. Men ansvaret skal hverken ligge hos kommunerne eller regionen, hvis ikke vi får mulighederne for at handle.

Preben Friis-Hauge (Venstre), formand for Plan- & Teknikudvalget i Varde Kommune:



Jeg er ikke afvisende overfor at kigge på nye muligheder og opgavefordelinger. Jeg er dog ikke sikker på, at jeg kunne tænke mig en centralstyring af oprensning af grøfter og mindre vandløb. Det er kommunerne rigtig gode til med det lokalkendskab, de har. Blandt andet fordi det beror på en dialog med lodsejerne.

Men snakker vi kystsikring, er jeg åben for at gå i dialog og snakke om en opgavefordeling og uddelegering af ansvaret.



Gerda Haastrup Jørgensen (Venstre), formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune:

I Vejle har vi kæmpet med vandet i mange år, så jeg tror, at vi er de bedste til at tage os af det. Her har vi eksempelvis Vejle Ådal, og vores udfordringer er helt anderledes, end de er på Vestkysten.

Det kan da godt være, at regionerne kan spille en rolle i en overordnende koordinerende rolle for eksempel i forhold til Gudenåen, som løber igennem flere kommuner. Men ellers kan jeg ikke på stående fod komme på noget.

Lene Tingleff (Venstre), formand Teknikudvalget i Hedensted Kommune:

Egentlig kan jeg ikke se, hvad regionerne skal gøre. Vi laver i forvejen stort set ikke en lokalplan i kommunen uden, at vand på en eller anden måde er tænkt ind i det. Hvis vi laver en ny cykelsti, skal vi også finde ud af, hvordan regnvandet skal ledes væk.

Desuden har vi et godt samarbejde med staten om digerne ude i Juelsminde. Jeg tror, det ville blive svært, hvis vi ikke var med på de ting, der er så tæt på vores borgere.

Martin Ravn (Venstre), formand for Plan- og Miljøudvalget i Horsens Kommune:



Vi har et glimrende samarbejde med SAMN, det kommunale selskab, der leverer drikkevand og står for afledning af spildevand. De er med, når vi laver nye lokalplaner, hvor der skal tænkes opsamlingsbassiner og lignende ind.

I et andet projekt vil vi fritlægge åen fra havnen og op til det nuværende rådhus. Det skal også planlægges i forhold til, at vi får mere og mere vand. Det er vigtigt, at kommunerne har hands on på de ting, men jeg kan ikke rigtigt se, at regionen skal være med til at byplanlægge i Horsens.

Men hvis man ser på Gudenåen, kunne det måske være en god ide at lægge det over til regionen. For der kan kommunerne ikke løse problemerne alene. Hvis for eksempel en kommune vælger at grødeskære langs hele å-løbet i deres kommune, så ryger vandet lige igennem og bliver et problem for kommunerne længere ned ad åen.