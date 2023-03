Vermund frygter vælgernes reaktion efter kaos i Nye Borgerlige

Lars Boje Mathiesen blev 7. februar valgt som formand med Henriette Ergemann som ny næstformand.

Hun måtte trække sig fra posten efter kun 13 dage, da det kom frem, at hun havde fremsat en række kontroversielle udtalelser om blandt andet coronahåndteringen.

Torsdag i sidste uge svingede Nye Borgerliges magtfulde hovedbestyrelse så øksen over Lars Boje Mathiesen, der havde krævet et honorar på 55.000 kroner om måneden i fire år for at være formand. Og ud røg formanden.

Pernille Vermund, der selv er medlem af hovedbestyrelsen, medgiver, at Nye Borgerliges seneste historik ikke ser for køn ud.

- Den integritet har lidt skade. Dels fordi der har været rod og kaos i Nye Borgerlige.

- Men integriteten har frem for alt lidt et knæk, fordi vi desværre har været i en situation, hvor vi har haft en formand, der har tordnet mod frås og griskhed og samtidig har ønsket at trække mere end to millioner kroner ud af medlemmernes lommer og stikke dem direkte i sin egen lomme.

- Det harmonerer simpelthen ikke med Nye Borgerlige, siger hun.