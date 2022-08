Danske Jakob fra Flensborg betaler til DR, men kan ikke se det

Ophavsrettigheder går til grænsen

Det er fænomenet "Geoblocking", der er skyld i begrænsningerne for Jakob Mikkelsen. Det er nemlig ikke tilladt for DR at vise programmer for brugere, der bor uden for det land, DR har rettighederne til at sende programmet i. Det fortæller DR i en mail til TV Syd.

DR har desværre ikke rettigheder til at gøre DR’s indhold frit tilgængeligt i udlandet. Det er derfor nødvendigt for DR at lave geografiske blokeringer af både live- og on demand-programmer for ikke at krænke rettighedshavernes rettigheder.



Brugere med dansk bopælsadresse, kan logge ind med NEMID og se DR’s indhold. Brugere uden dansk bopælsadresse har desværre ikke samme mulighed. Det skyldes, at EU-reguleringen på området tager udgangspunkt i, hvor brugeren har bopæl eller befinder sig, og ikke hvor brugeren betaler skat.



Men det svar giver Jakob Mikkelsen ikke meget for.

- Det burde være muligt at lave et system, hvor DR's programmer bliver gjort tilgængelige for alle, der betaler dansk skat og ikke kun dem, der også bor i Danmark, siger han.