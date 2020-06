Byrådsmedlem træt af rygter og intern krig: Stopper efter 24 år i politik

Bo Jessen fra Venstre er i fuld gang med sin sjette valgperiode som kommunalpolitiker og sidder lige nu som formand for Teknik- og Miljøudvalget i Tønder Kommune. Men nu har han meddelt, at han ikke stiller op ved næste valg.

- Jeg kan ikke rigtig se mig selv i det Venstre, vi har i Tønder Kommune lige nu. Der har foregået en offentlig chikane mod egen borgmester fra Venstre-medlemmer og fra Venstreformænd rundt omkring i kommunen i løbet af det seneste halvandet år. Og så afsætter man ham på et opstillingsmøde ude i Agerskov – en siddende borgmester, som ønsker at fortsætte og allerede har gjort et kæmpe stykke arbejde for Tønder Kommune. Så det er egentlig grunden til min beslutning, siger Bo Jessen til TV SYD.

Har fået nok af rygter

Bo Jessen har været involveret i kommunalpolitik de seneste 23 år. Først som kommunalbestyrelsesmedlem i Bredebro Kommune og sidenhen i Tønder Kommune. Men når der skal stemmes ved næste valg den 16. november 2021, bliver det ikke med Bo Jessens navn på stemmesedlen.

Han fortæller, at han har fået nok af metoder og rygter på det seneste. Her tænker han på valget af ny spidskandidat til Venstre i Tønder på marken i Agerskov den 18. juni.

- Jeg har været med i politik i næsten 24 år, og jeg synes selv, at jeg har været et ordentligt menneske. Og hvis bare halvdelen af de ting, der går rygter om, er foregået, så er det rigeligt for mig, siger Bo Jessen uden at ville præcisere yderligere.

Beskyldninger om særhensyn

Flere kritikere har offentligt beskyldt en gruppe af Venstre-politikere - herunder den siddende borgmester Henrik Frandsen - for at tilgodese området ved Skærbæk i særlig grad. For eksempel i forbindelse med beslutningen om at bygge en ny skole i området. En investering på over 100 millioner kroner.

Jeg vil mene, at vi snart burde være ude over det, man kalder for sognerådspolitik. Men man kan jo godt fornemme, at der er noget tilbage stadigvæk. Bo Jessen, Venstre, Tønder

- Vi har selvfølgelig haft nogle investeringer i Skærbæk – men det har jo været en beslutning, som blev truffet før Henrik Frandsen blev borgmester. Og den er jo så bare ført ud i livet. Den blev ti millioner kroner dyrere i forhold til det oprindelige budget, men det var en enig kommunalbestyrelse, der stod bag. Det var ikke Henrik Frandsen, der trumfede den igennem, siger Bo Jessen, der ikke har meget tilovers for beskyldningerne om særhensyn.

- Nu er det jo min fjerde periode som kommunalpolitiker i Tønder Kommune. Og jeg vil mene, at vi snart burde være ude over det, man kalder for sognerådspolitik. Men man kan jo godt fornemme, at der er noget tilbage stadigvæk, mener Bo Jessen.

Bo Jessens udmelding, om at han stopper i politik ved næste kommunalvalg, kommer, efter flertallet i Venstre i Tønder valgte at vrage den siddende borgmester Henrik Frandsen - og i stedet satse på forretningsmanden Martin Iversen.

Venstres folketingskandidat, Philip Thietje, trak sig fra posten onsdag. Heller ikke han kunne leve med den uro, der hersker i Venstre i Tønder lige nu.

