Det første af tre nye asylcentre åbner i dag

Samarbejde med kommune

AsylSyd er en afdeling i Tønder Kommune og har siden august 2015 drevet asylcentre for Udlændingestyrelsen i henholdsvis Tønder, Esbjerg og Aabenraa kommuner.

- Vi arbejder tæt sammen med Tønder Kommune, som stiller en task force til rådighed med hjælp til klargøring af alle støttesystemer med fx økonomi, IT og bygningsadministration. Det er en stor hjælp, som vi er meget taknemmelig for, siger Niels Bøgskov Frederiksen.

Det nye centre etableres midlertidigt i tre måneder med mulighed for forlængelse alt afhængig af krigens udvikling i Ukraine.



På nuværende tidspunkt driver AsylSyd opholdscentre for familier og enlige på centre i Løgumkloster og Hviding samt et børnecenter for uledsagede, mindreårige asylansøgerbørn i alderen 12-17 år i Tønder. AsylSyd og beskæftiger samlet cirka 70 medarbejdere.