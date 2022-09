Grønt lys til flere vindmøller i Tønder

11 ud af oprindelig 21 vedvarende energiprojekter, der i flere år har været under vejs i Tønder Kommune, blev onsdag aften godkendt til videre planlægning. Et stort flertal i byrådssalen stemte for forslaget, skriver JydskeVestkysten.



Selvom intet endnu er afgjort, så kan der med godkendelsen nu tages fat på en egentlig sagsbehandling af de 11 vindmølle og solcelle projekter.