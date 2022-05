Jim Lyngvild dropper blodig Tønder-udstilling grundet krig

Designeren Jim Lyngvild dropper en stort anlagt udstilling i Tønder, der skulle have fundet sted om knap halvanden måned. Forklaringen lyder, at den er for blodig set i lyset af krigen i Ukraine.

Det skriver jv.dk.

Jim Lyngvild har gennem årene haft tradition for at skubbe til normerne med sine udstillinger, og det var også planen med den nu aflyste udstilling i Tønder, der skulle have været vist fra den 15. juni i år i den rå flyhanger fra første verdenskrig lige uden for Tønder.