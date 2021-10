Marsktårnet officielt indviet med deltagelse af den verdensberømte arkitekt Bjarke Ingels, som ankom i helikopter

En succes fra dag ét



Snoren blev klippet som tegn på officiel indvielse af Marsktårnet, men det sønderjyske udsigtstårn har været åbent for gæster siden juli, hvor byggeriet stod færdigt.

Siden åbningen har flere end forventet været en tur på de snoede trapper.

- Vi har nu rundet 40.000 besøgende i tårnet, hvilket er over al forventning. Så det er en stor succes, og det håber vi selvfølgelig, at det bliver ved med at være, siger Jørgen Hansen, der til daglig er autoforhandler i Skærbæk.

Det er ikke kun folk fra Skærbæk og omegn, der tager en tur op i det spiralformede tårn. Ifølge Jørgen Hansen kommer der besøgende fra alle dele af landet, og turister fra både Tyskland og Sverige har været højt til vejrs i marsken.

- Det glæder mig, at så mange bruger tårnet. Det vidner jo om, at vi har skabt noget godt og samtidig fået sat en turistattraktionen på landkortet, siger han.

Det 12 hektar store område omkring tårnet, der af nogle kaldes Sønderjyllands nye vartegn, består desuden af en autocamperplads med plads til 125 autocampere. Derudover er der restaurant, café, iscafé, legeplads og en turneringsgodkendt minigolfbane.

Adgangen til tårnet koster 90 kroner pr. person. Børn under syv år er gratis. Man skal bestille tid for at komme op i tårnet.