Ny skole tages i brug trods corona

Oprindeligt var prisen for den nye skole 90 millioner kroner - men det er på grund af forsinkelser i byggeriet blevet en del dyrere. Den endelige pris er ikke opgjort endnu.





Nyt trafikmønster

Med åbning af den nye skole i Skærbæk sker der også nyt på vejene i Skærbæk omkring skolen. Ved skoledagens start og slut, vil der fremover være en lokal hastighedsbegrænsning på 30 kilometer i timen på Hjemstedvej.

Den nye hastighedsbegrænsning vil blive vist på elektroniske tavler, som står Hjemstedvej omkring Gesingvej og den nye adgangsvej til skolen.

- Vi opfordrer alle til at sætte farten ned, vise hensyn og ikke mindst have lidt tålmodighed, når turen går til den nye skole. Alle - elever, ansatte og forældre på cykler og i bil - skal først finde og lære de nye kørselsmønstre, p-pladser og afsætningssteder at kende siger Sonja Svendsen, der er trafikplanlægger i Tønder Kommune.

At det er en påbudt hastighed betyder også, at de gældende regler for fartbøder og klip i kørekort gælder her. Så kører man over 38 kilometer i timen, mens tavlerne er tændte, kan det både give en fartbøde og et klip i kørekortet, fordi overskridelsen er mere end 30 procent.