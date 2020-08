Prins Joachim udskyder start som forsvarsattaché med nogle uger

Prins Joachim skulle 1. september være startet som forsvarsattaché i Paris, men det er udskudt et par uger.

Det oplyser kongehusets kommunikationsafdeling til Ritzau.

- Prins Joachim er i fortsat bedring og glæder sig til i løbet af september at påbegynde sin nye funktion som forsvarsattaché.

- Efter lægernes anvisninger vil prinsens opstart foregå stille og roligt - herunder med hjemmearbejde, som jo også er helt i tråd med den generelle arbejdssituation i Paris som følge af covid-19.

- Prins Joachim stiler mod at starte medio september, oplyser kongehuset.

Prins Joachim blev i juli opereret for en blodprop i hjernen, som han blev ramt af under en ferie i Sydfrankrig. Han blev udskrevet i starten af august.

Kongehuset har tidligere oplyst, at den 51-årige prins ifølge lægernes vurdering vil komme sig over blodproppen uden fysiske følger og andre mén.

For to uger siden lagde kongehuset et billede på Instagram, hvor man så prins Joachim og broderen kronprins Frederik spise morgenmad på familiens slot Chateau de Cayx.

Det var i juni, at det blev offentliggjort, at prins Joachim skulle besætte stillingen som forsvarsattaché i Paris. Stillingen har en varighed af tre år med mulighed for forlængelse.

En forsvarsattachés opgave er blandt andet at skabe kontakt mellem lande - i dette tilfælde Danmark og Frankrig.

Prins Joachim har en mangeårig tilknytning til Forsvaret og startede i september sidste år på en lederuddannelse i det franske militær ved militærakademiet Ecolé Militaire.

Han er derfor bosat i Frankrig med prinsesse Marie og deres to fælles børn, prins Henrik og prinsesse Athena.