Private tager sagen i egen hånd og sætter offentlige ladestandere til elbiler op

Kommunal opbakning

- Vi er bekymrede for, at vi ikke kommer hurtigt nok med på den grønne omstilling til elbiler. Det går alt for langsomt, og så er vores område ikke prioriteret tilstrækkeligt i forhold til en national udrulning, siger han.

I Tønder Kommune er chefkonsulent for Teknik og Plan Karsten Hagel Jensen begejstret for det lokale initiativ.

- Vi har helt klart et efterslæb med udrulning af ladestandere, så vi bakker op om det lokale, private initiativ. Det vil især gavne vores turister, som ikke umiddelbart har adgang til standerne. Lige nu er det et problem, at de ikke kan lade, før deres tur hjem til for eksempel Tyskland, siger Karsten Hagel Jensen.