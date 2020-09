Rift om sommerhuse: Stor stigning i antallet af bookinger til næste år

Det var ikke til at drive et ledigt sommerhus op i juli, der med 4,8 millioner overnatninger var den bedste juli nogensinde for feriehusudlejningen. Ingen kunne rejse sydpå på grund af coronasmitten, hvilket gjorde sommerhusene langs Vestkysten særdeles eftertragtede. Noget tyder på, at den tendens fortsætter næste sommer.

Flere af landsdelens sommerhusudlejere fortæller, at de allerede nu oplever, at væsentligt flere danskere end normalt har booket næste års sommerferie i sommerhus. Cofman Sommerhusudlejning med knap 2.800 sommerhuse i Syd- og Sønderjylland har på nuværende tidspunkt oplevet tæt på en fordobling i antallet af forudbestillinger til næste sommer.

- Det er helt vildt. Vi havde udsolgt i år, og det får vi med garanti også næste år, hvis udviklingen fortsætter. Jeg har lejet sommerhuse ud i 20 år, og jeg har ikke set noget lignende, siger direktør Søren Christian Rix fra sommerhusportalen Cofman.

Tyskerne i god tid

Han fortæller, at det især er områder som Rømø, Vejers og Blåvand, der virkelig trækker. Sidste år på samme tid havde Cofman Sommerhusudlejning 3.510 forhåndsbookinger fra danskere mod næsten det dobbelte, 6.824, i år. Tilsvarende stiger tallet for udlændinge, der booker et feriehus i Danmark gennem Cofman fra 10.951 til 16.720 – svarende til lige godt 50 procent.

- Mange blev skuffede i år, så de forsøger at være tidligere ude til næste sommer. Traditionelt er tyskerne i god tid med at booke næste års ferie. Det ser ud til, at danskerne har lært det samme efter at have fået et slag over næsen i år, mener Søren Christian Rix.

Fremgang på Fanø

På Fanø oplever indehaveren af Danibo sommerhusudlejning Hanne Thyssen også, at udlejningen til næste år går lidt bedre end normalt.

- Vi er lidt foran på nuværende tidspunkt, og det er vi grundlæggende glade for. Det skyldes nok, at flere er nervøse for, om man kan komme udenlands næste år, siger hun.

Danibo udlejer omkring 700 feriehuse på Fanø.