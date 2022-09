Sådan vil Vera spare sig gennem vinterens energikrise

Men hun har altså ikke har tænkt sig at tænde for varmeapparaterne foreløbig, selvom termometeret i rækkehuset kun viser 21 grader, for hun er bekymret.

- Om to år skal jeg på folkepension og så mister jeg en masse penge. Så hvis det fortsætter den her vej, ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Måske bo i min campingvogn på en campingplads, lyder det.

Mad i campingvognen

Og campingvognen i Vera Taastrups have er faktisk allerede taget i brug på en lidt alternativ måde. For at spare el har hun nemlig droppet at lave mad på komfuret i sit køkken. I stedet laver hun varm mad på sit gaskomfur i campingvognen.

- Sådan en gasflaske holder i hvert fald hele vinteren, og jeg giver 130 kroner på tilbud for sådan en nede i Tyskland, siger Vera Taastrup.