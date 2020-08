To savnede ved Rømø Strand er fundet i god behold

Helikopter, redningsbåde og politi igangsatte tidligere torsdag aften en redningsaktion på Rømø strand, hvor to personer var gået i vandet og ikke set i to til tre timer efter.

De to er nu fundet i god behold.

Sydjyllands Politi oplyser nu på Twitter, at de to personer havde forladt stranden for at spise en middag. De lå altså ikke som frygtet i vandet, men havde forladt deres egendele, for at få noget mad.

De havde fortalt dem, de var på stranden med, at de gik, men da ingen andre havde set dem komme op af vandet, gik Sydjyllands Politi ind i sagen.