Sonja vil have nydanskere med til byfest og lavede en invitation, som alle kan forstå

Skal passe på vigtig arbejdskraft

Størstedelen af Agerskovs nydanskere arbejder i landbruget og industrien. Derfor er det også vigtigt for Sonja Petersen at inkludere dem i byens sammenhold, så de har lyst til at blive.

- Vi har brug for deres arbejdskraft, og vi har brug for, at de bosætter sig her. Det er familier, der kommer hertil, som har børn, der skal i skole og i børnehave, siger Sonja Petersen.



Og byens sammenhold er også med til at give Sonja Petersen en god mavefornemmelse.

- Når jeg ligger mit hoved på hovedpuden om aftenen, så ligger jeg med en god fornemmelse. For udover at drive butik og passe sin familie, så har man også lige lidt plads til at give noget ekstra, fordi vi har det så godt her i byen, siger hun.



Udover torsdagens open by night fortsætter byfesten i Agerskov til og med søndag.