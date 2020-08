Svingdøren i Venstre: Gammel kending vender tilbage

Det vakte stor opsigt, da byrådsmedlem Jens Møller meldte sig ud af Venstre i Tønder. Det skete i december 2017 på et byrådsmøde, hvor han i protest mod konstitueringen sagde farvel efter 38 års medlemskab. Det foregik for åben skærm, og klippet blev flittigt delt på nettet.

Lige siden har han været løsgænger, men nu vil han gerne være Venstremand igen.

- Jeg gik i protest mod borgmesteren (Henrik Frandsen, red.) og den daværende partiformand (Lars- Erik Skydsbjerg, red.). Nu har Henrik Frandsen tabt kampen om at blive Venstres borgmesterkandidat ved næste valg, og partiformanden er trådt tilbage. Derfor har jeg bedt om at blive optaget i Venstres byrådsgruppe igen, siger Jens Møller.

Kvartet vender ryggen til Venstre

Nu venter Jens Møller på svar fra byrådsgruppen, som er præget af splittelse. 18. juni valgte et snævert flertal i vælgerforeningen, at erhvervsmanden Martin Iversen skal være borgmesterkandidat ved næste valg i stedet for Henrik Frandsen.

Læs også Fire på stribe i Tønder: Endnu en Venstre-politiker smækker med døren

Af den grund har hele fire af Venstres byrådsmedlemmer smækket med døren og sagt, at de ikke vil genopstille for partiet ved næste valg.

Personhetz

Men nu kan trafikken gå den anden vej.

- Politik er en stor del af mit liv, og jeg stiller gerne op igen, måske også til regionsvalget. Jeg er Venstremand, og uroen i Venstre har jo intet med politik at gøre. Det er personhetz på kryds og tværs, hvor tingene er blevet for personfikseret. Det må man gøre op med, så vi kan føre politik til gavn for kommunens borgere, siger Jens Møller.

Han har været byrådsmedlem i Tønder siden 2009. Desuden har han siddet i Sønderjyllands Amtsråd og i det syddanske regionsråd.

Meldte sig ud af Venstre midt under byrådsmøde

Jens Møller lagde ikke fingre imellem, da han i december 2017 tog ordet ved det allerførste byrådsmøde efter kommunalvalget i november. Han rejste sig op som Venstre-medlem, men inden han satte sig ned igen var han blevet løsgænger. Han meldte sig nemlig ud af Venstre med øjeblikkelig virkning - midt under mødet - foran hele det nyvalgte byråd og kommunens egne rullende kameraer. Se det usædvanlige øjeblik i optagelsen her:



- Borgmesteren gik til valg på at skabe et bredt samarbejde. Det gælder ikke åbenbart ikke i borgmesterens egen byrådsgruppe. Jeg skal bestemt ikke tro, at jeg er noget. De vælgere, der har stemt på mig, træder man igen under fode. I et barnligt forsøg på at genere mig, sagde Jens Møller blandt andet dengang.

Læs også Venstre vrager borgmester