Tønder Festival beder om hjælp: Vi er i en sårbar økonomisk situation

Bliv gavegiver

Tidligere har festivalen modtaget gavebidrag fra publikummer og venner, men nu er der ekstrameget brug for det.

- Det er klart, at aflysningen af festivalen også i år stiller os i en sårbar økonomisk situation. Opbakningen til Tønder Festival har været helt fantastisk og meget afgørende, og vi vil gerne sige stor tak for den store opbakning. Vi håber, at endnu flere vil støtte os ved at blive gavegivere,” siger Jan Wilhelmsen.

Tønder Festival håber på at vende stærkt tilbage i 2022.