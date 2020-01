Turisterne sender Rømø og Tønder helt i bund

Selvom Rømø og Tøndermarsken byder på masser af strande og store naturoplevelser, kniber det tilsyneladende med at finde den helt store begejstring frem hos de turister, der besøger området.

Ifølge undersøgelsen fra Dansk Kyst- og Naturturisme er der kun henholdsvis 42 og 44 procent af turisterne, der vil anbefale stedet til andre.

Rømø flyder

Og især når det gælder Rømø, er det slet ikke underligt, at mange turister dumper stedet, mener en turistprofessor.

- Det er en stor rodebutik. Især omkring Lakolk og Havneby flyder det. Der er hverken styr på skiltepolitiken, bygninger eller parkering, siger Anne-Mette Hjalager, der er professor ved Center for Turisme, Innovation og Kultur ved Syddansk Universitet.

Undersøgelsen er lavet på 37 forskellige turistdestinationer og bygger på 11.144 interviews lavet med turister fra både Danmark og udlandet.

Skagen havner helt i top, mens Rømø og Tønderområdet er landet helt i bund.

- Pilen peger på Tønder Kommune. Der er dem, der kan gøre noget for at ændre det. Det ser ud som om, der mangler noget. Et regelsæt eller en lokalplan så man ikke bare kan gøre, som man vil, siger Anne-Mette Hjalager til TV SYD.

Initiativer er på vej

I Tønder kommune er de selvfølgelig kede af kritikken, men samtidig mener Tønders borgmester Henrik Frandsen, at det er en interessant undersøgelse.

- Den peger på nogle ømme punkter. Dem er vi allerede gået i gang med at gøre noget ved. Omkring Rømø satte vi allerede sidste år gang i en udviklingsplan for området, fortæller Henrik Fransen.

Selvom Tønderområdet klarer sig dårligt, er der dog også en smule ros til Tønder Kommune fra Anne-Mette Hjalager.

- Både i Tønder by og i Højer er kommunen begyndt at tage sig sammen. Her er der taget mange gode initiativer, der peger i den rigtige retning, siger Anne-Mette Hjalager.