Fynboer udforsker Bornholms klipper: Højdeskrækken bliver overvundet

- Æh, og hvad så nu? Øjeblik, jeg tror, jeg har det, svarer jeg fra et sted oppe på klippevæggen. Jeg er ikke nået mere end halvvejs og har endnu ikke kigget nedad. Den slags er at antænde min latente højdeskræk. En skræk der har holdt mig langt fra rækværkerne på sydeuropæiske udsigtspunkter. Ja, selv væk fra udsigts-glaspladen ved Salling på Strøget i Aarhus.

Ved klatring hænger man i et tov. Et kraftigt et af slagsen der kan klare rigtig mange kilo. sker der det, at man mister grebet, kan guiden på jorden bremse faldet på under et sekund. Så hænger man der i luften over Bornholm og kan få styr på nerverne igen. Sådan går det heldigvis ikke for mig. Turen fortsætter opad. Det ene usikre skridt følger det næste, og fingre finder ind i sprækker og fremspring. Og pludselig - som ved et i dette tilfælde svedigt og forpustet trylleslag - er jeg ved toppen.