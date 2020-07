218 bilister blev blitzet - fartgrænse blev nedsat, uden det blev fortalt

Da Thomas Martin Kaxe i sidste uge – som så mange gange før – kom kørende hen ad Strandpromenaden i Horsens, fik han sig lidt af en overraskelse, da han og kæresten var på køretur.

- Vi kørte denne her rute og havde godt fået at vide, at der holdt en fotovogn, men vi var ikke informeret om, at der var blevet fjernet vejskilte. Så blev jeg blitzet, da jeg kørte de 60 kilometer i timen, som jeg regnede med, at jeg godt måtte køre, siger Thomas Martin Kaxe fra Horsens til TV2 ØSTJYLLAND

Thomas Martin Kaxe var nemlig overbevist om, at han holdt sig inden for fartgrænsen, da der plejede at stå et 60km/t-skilt.

Thomas Martin Kaxe blev blitzet på Strandpromenaden i Horsens. Foto: Google Maps

”En flabet måde”

Men den 26. juni blev det fjernet, uden der blev gjort opmærksom på det. Dermed gælder den normale hastighedsbegrænsning for byzoner, altså 50 kilometer i timen.

- Det er en flabet måde at gøre det på. Jeg har tænkt mig at sende en klage. Jeg synes ikke, det er retfærdigt, siger Thomas Martin Kaxe og tilføjer:

- Når du kører samme rute 30 år i træk, så sidder du ikke hver dag og holder øje med, om de samme skilte står der.

Jeg kan jo godt forstå, at der er en vis form for frustration Michael Nedersøe (DF), byrådsmedlem

Noget tyder da også på, at Thomas Martin Kaxe ikke var den eneste, der ikke var opmærksom på, at hastighedsgrænsen var blevet nedsat.

Tal fra Sydøstjyllands Politi viser nemlig, at 218 personer blev blitzet i de seks timer, fartkontrollen holdt på Strandpromenaden i sidste uge.

Folks eget ansvar

Horsens Folkeblad har i den seneste tid skrevet en række artikler om sagen, der har fået folk til tasterne i kommentarfeltet på Horsens Folkeblads Facebook-side.

Her var mange utilfredse med den manglende information:

Foto: TV2 Østjylland

Der er dog også flere andre, der mener, der er folks eget ansvar at holde øje med skiltningen.

Foto: TV2 Østjylland

Og det er Thomas Martin Kaxe som sådan enig i.

- Som bilist skal man være opmærksom på skilte, men én ting er, hvad man bør, og en anden ting er, hvad man gør af vane. Det ved politiet og kommunen også godt.

Forståelse i byrådet

I Horsens byråd har man forståelse for de mange utilfredse billister.

- Den optimale løsning ville have været at sørge for at sætte nogle midlertidige skilte op, der havde gjort borgerne opmærksomme på ændringerne. Jeg tænker, at hvis jeg havde kørt på samme strækning, havde jeg højst sandsynligt også fået en fartbøde, siger formand for Plan- og Miljøudvalget i Horsens Kommune, Martin Ravn (V).

- Jeg kan jo godt forstå, at der er en vis form for frustration, siger byrådsmedlem i Horsens Kommune Michael Nedersøe (DF).

Læs også Oversigt: Her bliver der uddelt flest fartbøder

Her en lille måned efter, at skiltene bliver fjernet, bliver der nu sat informationsskilte op.

- Så hurtigt det kan lade sig gøre, bliver der sat skilte op på strækningen, hvor der står, at man kun må køre 50 kilometer i timen, siger Michael Nedersøe (DF).

Horsens Kommune kan dog ikke annullere de 218 fartbøder, der er blevet givet. Det er udelukkende Rigspolitiet, der har den mulighed. Det har i øjeblikket ikke været muligt at få en kommentar fra dem.