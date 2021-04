Hvorfor spiser vi ’skidne æg’ til påske?

Skiden lørdag med sennep mellem lårene

Skidne æg består af hårdkogte eller smilende æg serveret i sennepssovs og var et festmåltid i gamle dage.

- Den her lørdag var kendt som skiden lørdag. Det var den dag, man vaskede og gjorde rent. Man måtte jo ikke lave noget på helligdagene, siger madhistorikeren.

Sovsen i retten kaldes også for ’lårsennep’.

- I gamle dage satte en af husets piger eller karle sig med et fad på lårene med sennepskorn og i og så en kanonkugle, hvis man var heldig at have sådan en. Ved hjælp af fadet kunne man så rulle den her kanonkugle rundt og knuse kornene, forklarer Nina Bauer.