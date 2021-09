Ministerium melder ud: Bådvraget bliver liggende, hvis ejer ikke får det bjærget

Det tyder på, at den forliste båd i Horsens Fjord bliver taget op af vandet, hvis det står til ejeren af båden. Men gør den ikke det, bliver den liggende.

Som det er nu, udgør skibsvraget nemlig ikke en fare for hverken fiskeri, havmiljø, sejlads eller de danske kyster med videre. Derfor kan ingen statslige myndigheder kræve at få fjernet båden i Horsens Fjord.

Sådan lyder konklusionen i det svar, som Horsens' borgmester, Peter Sørensen, netop har modtaget fra Erhvervsministeriet. Svaret kommer, efter borgmesteren i slutningen af august rettede henvendelse til ministeriet om, hvem der skal tage sig af båden, såfremt ejeren ikke står frem.



Peter Sørensen har tidligere understreget, at fjernelsen af bådvraget ikke er en kommunal opgave.

Glad for at ejer er fundet

Men det ser ikke ud til at blive problem nu. I fredags fik TV2 ØSTJYLLAND nemlig fat i ejeren, som hverken ønsker at stå frem med navn eller fortælle mere om sagen.

Han fortalte dog, at båden er forsikret, og den nok skal blive bjærget. At ejeren nu har planer om at få skibsvraget fjernet, vækker begejstring hos borgmesteren i Horsens.

- Jeg er glad for, at bådens ejer har tilkendegivet sig selv. Jeg er også glad for, at ejer vil fjerne båden. Det kan vi da kun være tilfredse med. Det er også tilfredsstillende, at bådens ejer har meldt sig på banen, siger borgmester i Horsens, Peter Sørensen.



Vrag udgør ikke skade på miljøet

Borgmesteren fortæller, at det vigtigste er, at skibsvraget ikke gør nogen skade på miljøet. Det har han fået en bekræftelse på i svaret fra Erhvervsministeriet, som har spurgt Miljøministeriet om netop dette. Her har også Forsvarsministeriet været inde over.

Ligeledes har Søfartsstyrelsen vurderet, at skibsvraget ikke påvirker sejladsen. Samme styrelse har også rådført sig med Fiskeristyrelsen, som kunne konkludere, at skibsvraget heller ikke udgjorde nogen fare for fiskeriet.

Også Kystdirektoratet har givet en vurdering af, om vraget udgør et problem for de danske kyster eller kystbeskyttelsesanlæg. Gjorde vraget det, kunne Kystdirektoratet nemlig kræve at få båden fjernet. Men det var heller ikke tilfældet.



- Det er rart at vide, at miljøet er sikret. Der har de vurderet, at der ingen udfordring er, siger Peter Sørensen.

Borgmesteren i Horsens sætter nu sin lid til, at ejeren holder sit løfte. Peter Sørensen understreger dog, at han ikke ønsker at pege fingre ad bådens ejer. Han er blot glad for, at ejeren får bjærget den forliste båd, så den ikke længere skal skvulpe rundt i fjorden.