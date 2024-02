Stort byggefirma går konkurs: Kan koste mange jobbet

De seneste tal viser, at virksomheden har omkring 130 ansatte.

- Hvis vi ikke finder løsninger, bliver de jo opsagt, men lad os håbe, vi finder løsninger, så nogle af arbejdspladserne bliver reddet, siger Henrik Steen Jensen.

Hvor sandsynligt er det, at man finder løsninger for de enkelte byggesager?

- Jeg håber og regner med, at vi finder nogle løsninger for nogle af dem, men jeg ved også, at vi ikke finder for dem alle sammen. Vi må vente og se, siger Henrik Steen Jensen.

Han fortæller også, at man de næste par dage forsøger at redde Dansk Boligbyg Vest A/S.

Står bag Kanalhusene og Havnehusene

Dansk Boligbyg A/S udfører bolig- og institutionsbyggerier i hoved- og totalentrepriser samt renoveringsopgaver i hovedentreprise.

Virksomheden blev etableret i 1998, og har siden starten gennemgået en kraftig udvikling.