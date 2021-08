Tidligere ejer af forlist båd står frem: - Det er dybt sørgeligt

Og nu står bådens tidligere ejer frem. Omtalen har nemlig resulteret i, at Rene Nielsen har modtaget adskillige henvendelser fra folk, der ved, at han har ejet båden, og som stadig tror, det er hans.



- Folk skriver, om jeg ikke skal tage at smutte ud og få bjærget det vrag. Jeg er træt af det. Jeg kan jo bare ignorere det, men så alligevel ikke. Det er irriterende, at det er mig, der fremstår som om, jeg har ansvaret for det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.



For det er ikke tilfældet. For to år siden solgte Rene Nielsen den danskbyggede træbåd fra 1952 med navnet 'C'est la Vie'.

- Det er et dybt sørgeligt syn, at den nu ligger og går til der i fjorden. Den båd er et dansk klenodie, siger han.

- Jeg totalrenoverede det skib for cirka tre år siden. Det er virkelig dybt sørgeligt.

Bjærgningsforsøg mislykkedes

Rene Nielsen fortæller, at han godt ved, hvem der ejer båden i dag, men at han ikke vil udstille manden. Derudover ved han også, hvordan båden er endt som et forlist vrag i Horsens Fjord.

- Ham, der har købt den af mig, havde haft den liggende på land i et år. Så har han sejlet den tilbage til Horsens, hvor han lagde den på anker og tog en gummibåd i land, siger han.

- Men så er den drevet, fordi ankeret ikke har fået fat. Så er den gået på grund og har lagt sig på siden.