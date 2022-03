Ukrainsk familie er kommet i sikkerhed i Horsens

Da TV2 ØSTJYLLAND i sidste uge var med til den ukrainske grænse, var bussen fuld af flygtninge på vej hjem.

Nogle af dem skulle til Horsens, hvor de nu er landet hos deres ukrainske familie.

Det er Katja Romanchuk og hendes to børn, som nu er i sikkerhed ved hendes svoger Oleg Romanchuk, der har boet ti år i Danmark.

- Det er meget emotionelt at tale om, det er meget svært for hende, oversætter svogeren for den berørte Katja Romanchuk.