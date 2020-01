Vibeke prøvede fitness i lokal forening: - Jeg er blevet bidt af det

For Vibeke Lynggård Nielsen har søndagen i dag stået i motionens tegn. Med øvelser som bænkpres og squats var hun en del af det landsdækkende event, "Fitness Tryday".

- Jeg trænger til at komme lidt i gang igen, lyder det fra Vibeke Lynggård Nielsen.

Hun har tidligere trænet fitness, men var nødsaget til at stoppe på grund af en arbejdsskade. Men nu er hun klar til at træne igen, og derfor var eventet oplagt til at afprøve fitness i den lokale forening.

- Jeg må sige, jeg er blevet bidt af det. Det har været god inspiration, så jeg er klar på det, siger hun.

Hovedgård Fitnessforening fik 10 nye indmeldelser til arrangementet.

Mødes på kryds og tværs i byen

146 foreninger over hele landet - heraf 19 i Østjylland - har i dag, søndag, afholdt åbent hus, hvor borgerne kunne få en smagsprøve på motionsformen.

- Det er gået over al forventning. Vi har slået vores rekord i indmeldelser - på nær lige til åbningen - så det har været en kæmpe succes, lyder det fra Lotte Kjær Sparke, der er formand for Hovedgård Fitnessforening.

For Vibeke Lynggård Nielsen har dagen også været en succes. Og hun får noget ekstra ud af at være med end blot træningen.

- Man mødes jo på kryds og tværs i byen. Man er med til at støtte op om de initiativer, der tages, og skabe noget mere liv i byen, siger hun.

Det er Bevæg dig for livet - Fitness, den fælles fitnessafdeling for DGI og GymDanmark, der står bag "Fitness Tryday". Selve arrangementerne står de lokale foreninger dog selv for.

Frugt og kolde vand stod klar til alle gæsterne.