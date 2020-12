Borgmester bekymret over unge, der kommer hjem til jul

Op til hver enkelt

Til TV 2 fortæller han, at han før har advaret borgerne i lokalsamfundet via sociale medier med succes.

En opskrift der ifølge ham blandt andet har været med til at sikre, at kommunen er gået fra at være den ottende mest smitteramte i Danmark til at ligge nummer otte fra bunden på samme liste tre uger efter.

Borgmesteren understreger, at Varde Kommune følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og han har da heller ikke noget ønske om at tvinge borgerne i kommunen til at holde jul hver for sig.

- Det er op til den enkelte, hvordan de vælger at holde jul. Jeg kan kun opfordre til, at man tænker sig ekstra godt om og læser godt op på reglerne, inden man samles til jul, siger han.