Det hele begyndte med et uventet opkald - otte år senere stod han med en VM-medalje

Og så er der jo landsholdet, som Jesper Jensen blev sendt i spidsen for i marts 2020. Ifølge TV 2 SPORTs håndboldekspert Bent Nyegaard var han nummer et, to og tre på ønskelisten – med god grund.

- Han var lidt stille, men jeg synes, han kom til projektet med åbne arme, fortæller stregspilleren Kathrine Heindahl, der i 2022 får Jesper Jensen som både klub- og landstræner, når hun skifter til Esbjerg.

- Han syntes, vi var megagode og megaseje, og at det var nogle småting, der skulle finjusteres for at det kunne blive rigtig godt.

I sin slutrundedebut førte Jesper Jensen Danmark frem til semifinalen ved EM på hjemmebane. Den endte med et nederlag, ligesom bronzekampen mod Kroatien gjorde.