Esbjerg fB solgt til amerikanere

Bestyrelsesformand i Esbjerg Palle Guldager Kristensen ser fredagens nyhed som et stort skridt for Esbjerg.

- Da vi for knap et år siden indgik en aftale med Claus Sørensen Gruppen om eftergivelse af gæld, samtidig med at gruppen tildelte EfB yderligere kapital, var det samtidig aftalen, at vi skulle forsøge at finde en ny hovedaktionær, som kan være med til at videreudvikle EfB.

- Vi har fået mange henvendelser fra nær og fjern, hvilket vidner om, at EfB har et godt omdømme, og med den nye amerikanske investorkreds er vi overbeviste om, vi har fundet den helt rette partner til at tage de næste skridt, siger han i meddelelsen.

Investorgruppen har aktiemajoriteten i engelske Barnsley, belgiske Oostende samt franske Nancy, og så har den "kapitalinteresse" i schweiziske FC Thun.

Esbjerg var attraktiv af flere årsager, forklarer gruppens talsmand, Paul Conway.