Han gik fra at have bolig, uddannelse og kæreste til at blive hjemløs og komme på herberg

Han efterlod kaosset i lejligheden og de ting, han gennem årene havde sparet sammen til.



Og han vendte aldrig tilbage for at hente tingene.

- Jeg turde heller ikke gå tilbage, fordi det sårede mig helt vildt, når jeg kom tæt på, fortæller Morten Højland.

Bange for at blive dømt

Det føltes som et nederlag at flytte på herberg, og det var hårdt at erkende, at livet var gået så skævt.

- Jeg var megabange for, at folk dømte mig for at være hjemløs. Du ved, fordi jeg ramte bunden af bunden.

Men samtidig opdagede Morten Højland hurtigt, at det i virkeligheden var rart at blive en del af et fællesskab og bo et sted, hvor han oplevede, at både andre beboere og personalet var oprigtigt interesseret i ham.

- Alle så hinanden som ligeværdige mennesker, siger han.