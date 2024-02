I en pause under optagelserne brød hun sammen i tårer – i dag ved hun hvorfor

Hun så det som en ”kæmpe legeplads”, hvor hun kunne få lov til at slå sig løs. Og en mulighed for at invitere danskerne med ind i sit musikalske univers.

Allerede på første optagedag stod det dog klart, at hun især på ét punkt adskilte sig fra de andre.

Mekdes var starstruck. Meget starstruck.

Spillede ikke sej

Hun sagde måske ikke helt så meget, som hun plejede. Hun prøvede bare at tage det hele ind.

Den ellers selvsikre Mekdes, havde svært ved at forstå, at hun var landet i samme selskab som Anne Linnet, Medina, Peter Sommer Jonah Blacksmith og Dopha – de andre deltagere i årets ’Toppen af poppen’.

- Det var slet ikke nogen hemmelighed. Jeg syntes, det var så surrealistisk, siger hun.

Hun kunne ikke lade være med at have en nagende tanke om, hvorvidt hun var lige så dygtig som de andre. På samme tid var det et enormt privilegie for hende at tilbringe tid med dem, og ikke mindst at få lov til at spille deres sange for dem.

- Og heldigvis var det så ærlig en forsamling, at man gerne måtte gå ind i et rum og bare sige, ”jeg starstrucker for sygt”. Man behøvede ikke at spille sej, siger Mekdes.

Flere gange i løbet af ugen, boblede de overvældende følelserne også op i hende. Det største udbrud kom dog den sidste dag.