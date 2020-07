Interessen for de danske øer er enorm - kro er fuldt booket

Telefonen ringer og ringer. På øen Endelave ved udkanten af Horsens Fjord har den lokale kro travlt. Helt usædvanligt travlt.

Kroen er nødt til at afvise mange af de henvendelser, den får fra ferietrængende danskere, der håber, at sommerferien i år skal gå til øen i Kattegat. Alle værelser er booket, og sådan har det været for kroen i et par uger.

- Det er gået amok. Jeg har foretaget 57 afvisninger på mail og omkring 30 på telefonen på en måned, og det er meget usædvanligt med al den interesse, siger Henning Brodersen, der ejer Endelave Kro, hvor der er 10 dobbeltværelser og plads til i alt 25 gæster.

Ø-pas populære som aldrig før

Det er ikke kun på Endelave, at man oplever en voldsom interesse for de danske øerne.

Salgstal for det såkaldte Ø-pas - der består af en kort beskrivelse af hver af de 39 øer, som er med i ordningen - viser, at der allerede nu er blevet solgt næsten dobbelt så mange pas som sidste år.

I starten af juli var der således blevet solgt 45.357 Ø-pas, mens der i samme periode i 2019 blev solgt 24.312 pas.

En af de populære muligheder med Ø-passet er at samle stempler fra øerne på samme måde, som når man er på ferie i udlandet. Ifølge kroejeren fra Endelave får det mange til at rejse rundt mellem øerne.

- Ø-passene er fantastiske. Vi havde et ægtepar, der boede hos os, som sagde, at de ville komme tilbage om 27 år, når de havde været på alle de andre øer, siger Henning Brodersen.

Kun danskere i år

Normalt får kroen besøg fra både tyskere og nordmænd, men her i starten af sommeren har der været langt mellem folk, der snakker andet end dansk. Der har dog været enkelte, der har fundet vejen til den lille flyveplads på Endelave.

I sidste uge fløj et norsk ægtepar til øen, og spurgte efter tre overnatninger på kroen.

- De fik én overnatning og måtte ellers sove i telt på flyvepladsen. Det er ikke normalt, at der ikke er plads til dem, fortæller kroejeren.

Danskerne bestiller lange ophold

Når han kigger på de besøgende på kroens hjemmeside, er det usædvanlige, at så mange nordsjællænderne og københavnerne i år har fået øje på ø-ferien. Hele 26 procent af de besøgende på hjemmesiden kommer nemlig fra de østlige egne af landet. Det overrasker den garvede kroejer, der har stået i spidsen for kroen de seneste tre år.

Normalt kommer mange til Endelave for at gå den 21 kilometer lange vandrerute, der er kendt som Kaninoen. Men i år er der flere, der har booket en hel ferie på øen i stedet for enkelte overnatninger. Det har de også kunne mærke på kroens restaurant, der har været fyldt de fleste dage siden genåbningen 19. maj.

- Vi småøer kan ikke rumme så mange gæster, som der lige nu kommer til øerne. Da vi åbnede, var det som at gå fra 0 til 300 kilometer i timen på et døgn, siger kroejeren.

Derfor har flere gæster allerede nu booket bord til slutningen af august for at være sikker på, at der er plads til dem.

Optimismen er vendt tilbage til kroen

Nedlukningen af landet fik også Endelave Kro til at lukke ned. Det gjorde den afhængig af hjælpepakkerne for at undgå konkurs. Men de mange bookinger i starten af sommeren får ejeren til at se lyst på fremtiden.

- Vores maj i år var væsentlig bedre end sidste år, selvom vi først genåbnede den 19. Både med hjælp fra lokalbefolkningen, men også fra vores turister, siger Henning Brodersen.

Han tør ikke spå om, om den gode situation fortsætter, men han ser grunde til at være optimistisk. I hele juli er færgen til Endelave gratis for gående og cyklister som følge af Folketingets sommerpakke, og det vil man kunne mærke på kroen, tror Henning Brodersen:

- Man skal være hurtig, hvis man skal have bord hos os de næste tre uger.

I løbet af de første fem dage i juli benyttede cirka 83.000 gående og cyklende passagerer sig af tilbuddet om at sejle gratis i Danmark, viser en foreløbig opgørelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.