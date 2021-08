Lokalt dansk særfly er landet i Pakistan: - Jeg er i Islamabad. Jeg kan ikke sige mere

- Ingen kommentarer. Henviser til Udenrigsministeriet, lød den korte melding i dag fra DAT's kommercielle direktør Robert Rungholm til TV 2.

Heller ikke Udenrigsministeriet eller Forsvarsministeriet har villet oplyse om formålet med særflyet. Også af sikkerhedsmæssige årsager.



Samme flyselskab med fodboldspillere

Flyet, der er det samme, som transporterede danske fodboldspillere rundt i Europa under sommerens EM-turnering, afgik klokken 07.45 fra Billund Lufthavn.

På det tidspunkt var flyet officielt på vej mod Georgien. Men det viste sig, at der kun var tale om en mellemlanding - formentlig for at tanke op undervejs. Flyet fortsatte kort efter mod Islamabad i Pakistan.