Louise Føns skjulte sin tragedie på banen, men tårerne sagde det hele

- Min far var selv en dygtig og ihærdig sportsmand. Han har lært mig, at man skal tænke på holdet først. Han var et meget ydmygt menneske, der behandlede alle godt, og det har jeg taget med mig i min karriere.

Udover at mindes sin far, så er det også vigtigt for Louise Føns at få sat ord på den usynlige bagage, som mange sportsfolk er nødt til at skulle håndtere, når de træder ind på banen.

Også selv om ingen andre ved det.

- Sportsudøvere skal præstere hele tiden, og vi skal være på, men der er så mange ting, som vi også har med i bagagen, når vi går ind på banen.

- Det er stadig svært for mig at stå her, det gør mega ondt, og jeg savner ham helt vildt, siger Louise Føns.