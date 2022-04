Esbjerg fB i dyb krise: - Vi mangler en succesoplevelse

Hårdt arbejde og snuden i sporet

- Pointmæssigt har det ikke været som håbet siden trænerskiftet, men vi har i den grad rykket os i hverdagen, og det har klubben trængt til på mange måder, siger den administrerende direktør.

Han medgiver i samme åndedræt, at et forbedret træningsmiljø er vejen frem på lang sigt. Men på kort sigt er kuren på krisen en anden.

- Det kommer til at lyde hult, når den administrerende direktør siger, at vi træner godt og gør alle de rigtige ting.

- Det er i sidste ende sejre, der skal få os ud af det morads, som vi er i nu. Det er vi ærlige omkring. Men der findes ikke noget quickfix. Det er hårdt arbejde og snuden i sporet, der skal bringe os i situationer, hvor vi vinder om søndagen.

Nye spillere på banen

Jens Hammer Sørensen og Esbjerg styrkede i januar truppen med en håndfuld nye spillere - primært efter den amerikanske ejergruppes filosofi om unge, talentfulde og salgsbare spillere.

- Vi forsøgte at gøre noget i januar, og det er vores vurdering, at truppen er meget talentfuld og god nok til at klare opgaven. Men det er rigtigt, at vi ikke hentede 10 spillere på 25 år ind.