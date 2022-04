Michael er bedemand for kæledyr: Det hårdeste er at lægge sit eget i ovnen

Nogle kan være firbenede. Andre er lemmeløse krybdyr.

Ægteparret Annette Laursen og Michael Sanner har efterhånden taget imod kæledyr af enhver slags i deres kæledyrskrematorium Springbjerglund ved Randbøldal, hvor de også har dyrepension.

Men fælles for de mange kældedyr er, at parret forstår, hvor hårdt det er at sige det sidste farvel.

For til dagligt har parret tre gravhunde og en hønsehund, der holder dem ved selskab. Når samtalen falder på de firbenede venner, emmer blikket af kærlighed hos Annette og Michael.

Hvilket også gør det meget sværere, når det så er tid til at tage afsked.

- Kun én ting er værre, når ens kæledyr er dødt. Det er, når man selv skal lægge den i ovnen, siger Michael Sanner, før han tager hånden op til øjnene for at vifte tårerne væk.

Annette træder til med grådkvalt stemme. For det er i forståelsen af et kæledyrs værdi, at de møder kunderne og hjælper med at få den bedste afsked.

- Det er næsten ikke til at bære. Derfor forstår vi, hvordan folk har det bare ved at aflevere det til os, siger hun.